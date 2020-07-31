الارشيف / اخبار العالم / اخبار العراق

العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصاباً

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً.

وقلت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

 

بغداد/ الرصافة 210
بغداد/ الكرخ 293
مدينة الطب 113
النجف  142
السليمانية 20
أربيل 53
دهوك 5
كربلاء 135
كركوك 118
ديالى 76
واسط 78
البصرة 210
ميسان 62
بابل 102
الديوانية 79
ذي قار 65
الأنبار 22
نينوى 26
صلاح الدين 79

وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3346 حالة، وكما يلي:

 

Advertisements
بغداد الرصافة 203
بغداد الكرخ 803
مدينة الطب 75
النجف 128
السليمانية 90
أربيل 230
دهوك 48
كربلاء 275
كركوك 117
ديالى 116
واسط 119
البصرة 350
ميسان 94
بابل 208
الديوانية 123
ذي قار 76
الأنبار 36
المثنى 135
نينوى 96
صلاح الدين 24

ولفت بيان الصحة الى أن "الوفيات 70 حالة وكما يلي:

 

بغداد الرصافة 8
بغداد الكرخ 7
مدينة الطب 1
السليمانية 6
أربيل 5
كربلاء 3
كركوك 4
ديالى 2
واسط 3
البصرة 8
ميسان 1
بابل 10
الديوانية 7
ذي قار 1
المثنى 1
نينوى 2
صلاح الدين 1

وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 87434 (نسبة الشفاء 70.2 %) ومجموع الاصابات: 124609، الراقدين الكلي: 32434، الراقدين في العناية المركزة: 454، مجموع الوفيات: 4741".

 

 

ExtImage-6954389-624534976.jpg
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصاباً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

قد تقرأ أيضا