العراق يسجل 3346 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 1888 مصاباً

اعلنت وزارة الصحة، الجمعة، عن تسجيل 3346 إصابة جديدة بكورونا في العراق، مؤكدة شفاء 1888 مصاباً. وقلت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "وزارة الصحة والبيئة سجلت هذا اليوم (1888) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد/ الكرخ 293

مدينة الطب 113

النجف 142

السليمانية 20

أربيل 53

دهوك 5

كربلاء 135

كركوك 118

ديالى 76

واسط 78

البصرة 210

ميسان 62

بابل 102

الديوانية 79

ذي قار 65

الأنبار 22

نينوى 26

صلاح الدين 79 بغداد/ الرصافة 210بغداد/ الكرخ 293مدينة الطب 113النجف 142السليمانية 20أربيل 53دهوك 5كربلاء 135كركوك 118ديالى 76واسط 78البصرة 210ميسان 62بابل 102الديوانية 79ذي قار 65الأنبار 22نينوى 26صلاح الدين 79 وأضاف البيان أن "الاصابات الجديدة لهذا اليوم: 3346 حالة، وكما يلي: Advertisements

بغداد الكرخ 803

مدينة الطب 75

النجف 128

السليمانية 90

أربيل 230

دهوك 48

كربلاء 275

كركوك 117

ديالى 116

واسط 119

البصرة 350

ميسان 94

بابل 208

الديوانية 123

ذي قار 76

الأنبار 36

المثنى 135

نينوى 96

صلاح الدين 24 بغداد الرصافة 203بغداد الكرخ 803مدينة الطب 75النجف 128السليمانية 90أربيل 230دهوك 48كربلاء 275كركوك 117ديالى 116واسط 119البصرة 350ميسان 94بابل 208الديوانية 123ذي قار 76الأنبار 36المثنى 135نينوى 96صلاح الدين 24 ولفت بيان الصحة الى أن "الوفيات 70 حالة وكما يلي:

بغداد الكرخ 7

مدينة الطب 1

السليمانية 6

أربيل 5

كربلاء 3

كركوك 4

ديالى 2

واسط 3

البصرة 8

ميسان 1

بابل 10

الديوانية 7

ذي قار 1

المثنى 1

نينوى 2

صلاح الدين 1 بغداد الرصافة 8بغداد الكرخ 7مدينة الطب 1السليمانية 6أربيل 5كربلاء 3كركوك 4ديالى 2واسط 3البصرة 8ميسان 1بابل 10الديوانية 7ذي قار 1المثنى 1نينوى 2صلاح الدين 1 وتابع البيان أن "مجموع الشفاء: 87434 (نسبة الشفاء 70.2 %) ومجموع الاصابات: 124609، الراقدين الكلي: 32434، الراقدين في العناية المركزة: 454، مجموع الوفيات: 4741".

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