​طهران: مصدر الانفجار في منشأة 'نطنز' داخلي

قال رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، مجتبى ذو النور، إن مصدر الانفجار في منشأة "نطنز" داخلي لا يمكن الإعلان عن تفاصيله في الوقت الراهن.
وأضاف أن وحدة إنتاج أجهزة الطرد المركزي في المنشأة لم تتعرض لهجوم بقاذفات أو بقنبلة.
وفي وقت سابق أكد عضو في لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أن حادث "نطنز" ناجم عن اختراق أمني، دون أن يذكر مزيدا من التفاصيل.
من جانبها قالت صحيفة "نيويورك تايمز"، إن سبب الحادث الذي تعرضت له وحدة قيد الإنشاء في مفاعل "نطنز" النووي في إيران، كان عملية تخريب نظمتها إسرائيل باستخدام عبوة ناسفة.
وأكدت إيران، بعد وقوع الحادث أنه إذا ثبت تورط عناصر خارجية في انفجار منشأة "نطنز" النووية، فسيكون لذلك تبعات.
وأعلنت طهران في الثاني من يوليو الحالي، عن وقوع حادث في وحدة لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المتطورة، في منشأة "نطنز" النووية، وأن الحادث سيعيق تطوير وإنتاج أجهزة الطرد على المدى المتوسط.
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