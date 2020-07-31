النزاهة: ضبط متهم ينتحل شخصية نائب في الأنبار

أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الجمعة، عن نتائج تتبعها لمتهم "انتحل" شخصية أحد النواب، مشيرةً إلى ضبطه "متلبساً" في محافظة الأنبار.
وأشارت إلى "تأليف المديرية فريق عمل لتتبع المتهم الذي تبين أنه موجود خارج المحافظة، فيما تمكنت المديرية من ضبط أحد المتهمين متلبسا بتسلم مبلغ مالي ادعى أنه مكلف بتسلمه بتوجيه من المتهم منتحل شخصية النائب؛ لقاء وعود كاذبة بالتعيين".
وأضافت، أن "تحركات الفريق ومتابعاته تمخضت إلى تحديد مكان وجود المتهم منتحل شخصية النائب في إحدى مناطق محافظة الأنبار، وبالتعاون مع مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، تم تتبع المتهم من قبل ملاكات المكتب وبالتنسيق مع جهات إنفاذ القانون تم ضبطه في ساعة متاخرة أثناء وجوده بمنزله بأحد أحياء المحافظة، بموجب مذكرة قضائية".
وأوضحت، أن "اعترافات المتهم الأولية كشفت تورطه بانتحال شخصية النائب مستغلاً عمله السابق في إحدى دوائر الدولة بمحافظة نينوى"، لافتة إلى "عرض الْمتهم رفقة المبرزات والأوراق التحقيقية الأولية على قاضي التحقيق المختص في محافظة الأنبار؛ الذي قرر توقيف الْمتهم منتحل الصفة، استنادا إلى أحكام القرار ١٦٠ لعام ١٩٨٣".
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