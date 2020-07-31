اعتقال ثلاثة عناصر من 'داعش' في ديالى ونينوى

اعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، الجمعة، عن اعتقال ثلاثة عناصر من "داعش" في محافظتي ديالى ونينوى.

وقال اللواء يحيى رسول في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلوماتً إستخبارية دقيقة، أبطال جهاز مُكافحة الإرهاب ينفذون واجبين منفصلين في محافظتي نينوى وديالى، يسفران عن إلقاء القبض على (٣) عناصر من عصابات داعش الارهابية أثنان منهُم في مدينة الموصل"، مشيراً الى أن "هذه العملية جاءت بعد صُدور مُذكرة ألقاء قبض وفق المادة (٤) إرهاب".

وأضاف رسول أن "عدد الإرهابيين الذين تم القاء القبض عليهم من قبل أبطال جهاز مكافحة الإرهاب خلال شهر تموز وصل إلى (٢٢)".