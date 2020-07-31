ملصقات مجانية من فايبر للعراقيين احتفالا بعيد الأضحى... حمّلها الآن!

وبما أن العراقيون هم من أكثر المستخدمين تبادلا للملصقات، حيث قاموا بتحميل 3 ملايين ملصقا وأرسلوا 434 مليون رسالة تحتوي على ملصقات عبر فايبر هذا العام، قررت شركة فايبر فتح متجر الملصقات مجانًا للمستخدمين في العراق.ولنشر أجواء الفرح خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام، فقد قررت شركة فايبر فتح متجرها للملصقات مجانًا في العراق. اعتبارًا من 3 آب 2020 سيتمكن المستخدمون العراقيون من تحميل واستخدام الآلاف من الملصقات المتاحة عبر تطبيق فايبر مجانًا طوال شهر آب للعام الجاري. يحتوي تطبيق فايبر على مجموعة كبيرة وغنية ومتنوعة من الملصقات التي يمكن مشاركتها بين مستخدمي التطبيق والتي سيتمكن المستخدمين العراقيين التمتع بها مجانا خلال شهر آب المقبل.

يتمتع متجر ملصقات فايبر بمجموعة غنية وواسعة من الملصقات التي تغطي مواضيع مختلفة مثل محبي الطعام والصداقة والحب والرياضة والتعليم بالإضافة إلى خيارات الملصقات المتحركة.

وفي تعليق للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر أكدت فيه "حرص شركة فايبر على توفير محتوى محلي يتناسب مع احتياجات واذواق المستخدمين المحليين. لقد أنشأنا مجموعة كبيرة من الملصقات خصيصًا لمستخدمينا في العراق والعالم العربي، بما في ذلك الملصقات ذات الطابع العربي والإسلامي بالإضافة إلى البرامج المحلية والرياضة."