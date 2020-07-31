ملصقات مجانية من فايبر للعراقيين احتفالا بعيد الأضحى... حمّلها الآن!

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أصبحت الملصقات جزءًا لا يتجزأ من محادثاتنا عبر الإنترنت. فهي تساعدنا على التعبير عن مشاعرنا ونقل أفكارنا بطريقة سهلة وممتعة. كما هو معروف أن الصورة تغني عن ألف كلمة ويعتمد مستخدمي فايبر في العراق بشكل كبير على الملصقات في محادثاتهم عبر الإنترنت.
ولنشر أجواء الفرح خلال عيد الأضحى المبارك هذا العام، فقد قررت شركة فايبر فتح متجرها للملصقات مجانًا في العراق. اعتبارًا من 3 آب 2020 سيتمكن المستخدمون العراقيون من تحميل واستخدام الآلاف من الملصقات المتاحة عبر تطبيق فايبر مجانًا طوال شهر آب للعام الجاري. يحتوي تطبيق فايبر على مجموعة كبيرة وغنية ومتنوعة من الملصقات التي يمكن مشاركتها بين مستخدمي التطبيق والتي سيتمكن المستخدمين العراقيين التمتع بها مجانا خلال شهر آب المقبل.
يتمتع متجر ملصقات فايبر بمجموعة غنية وواسعة من الملصقات التي تغطي مواضيع مختلفة مثل محبي الطعام والصداقة والحب والرياضة والتعليم بالإضافة إلى خيارات الملصقات المتحركة.
وفي تعليق للسيدة آنا زنامنسكايا، كبير مسؤولي النمو في شركة راكوتن فايبر أكدت فيه "حرص شركة فايبر على توفير محتوى محلي يتناسب مع احتياجات واذواق المستخدمين المحليين. لقد أنشأنا مجموعة كبيرة من الملصقات خصيصًا لمستخدمينا في العراق والعالم العربي، بما في ذلك الملصقات ذات الطابع العربي والإسلامي بالإضافة إلى البرامج المحلية والرياضة."
إن كنت من محبي الملصقات وتودّ خوض هذه التجربة الممتعة عبر تحميل جميع ملصقات فايبر مجانا، ما عليك إلا الضغط هنا.
كيف يمكنك تحميل الملصقات على فايبر مجانا؟
1. افتح شاشة 'المزيد'
2. اضغط على متجر الملصقات
3. تصفح المتجر للعثور على الباقة التي تريد تحميلها
كيفية استخدام الملصقات في المحادثات على فايبر
1. افتح محادثة
2. اضغط على زر الملصقات
3. حرك القائمة في الأسفل لفتح باقة الملصقات. في نسخة سطح المكتب من تطبيق فايبر، تكون القائمة في أسفل يمين الشاشة
كيفية البحث عن الملصقات في فايبر
1. اضغط على زر الملصقات في شاشة الدردشة الخاصة بك
2. اضغط على زر البحث داخل قائمة الملصقات
3. اكتب الكلمات المفتاحية التي تعبر عن ما تريد قوله
4. اختر من الملصقات المتوفرة
5. اضغط على الملصق لمشاركته في الدردشة!
كانت هذه تفاصيل خبر ملصقات مجانية من فايبر للعراقيين احتفالا بعيد الأضحى... حمّلها الآن! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.