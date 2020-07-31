اشتباكات بين قوة من الجيش ومسلحين غرب داقوق في كركوك

افاد مصدر امني، الجمعة، بحدوث اشتباكات بين الجيش ومسلحين غرب داقوق في كركوك.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "اشتباكات اندلعت قبل قليل بين عمليات كركوك (الجيش) وداعش الارهابي في وادي الشاي غرب داقوق".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم ضبط سيارتين معدتين للتفخيخ".
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