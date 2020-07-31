برشلونة يعلن عن قميصه الاحتياطي الجديد لموسم 2021

رياضة 2020-07-31 | 14:04 1,305 مشاهدة

أعلن رسميًا قبل قليل، نادي برشلونة وصيف مسابقة الدوري الإسباني لموسم 2019/2020، قميصه "الاحتياطي" للموسم القادم 2020/2021. قميص النادي الكتالوني والذي تنتجه شركة "ناكي" الأمريكية للملابس والأدوات الرياضية ، لونه جاء أسود. القميص الثاني لـ برشلونة، يتميز ببعض الخطوط الذهبية كما تم تطريز شعار برشلونة باللون ذاته. وظهر الإعلان الخاص بالقميص الجديد، نجم هجوم برشلونة، ليونيل ميسي، والفرنسي أنطوان جريزمان، بالإضافة لـ فرينكي دي يونج، والثنائي جيرارد بيكيه وسيرجيو بوسكيتس.

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