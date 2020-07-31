قائد شرطة واسط يعلن تماثله للشفاء من كورونا



أعلن قائد شرطة محافظة واسط العميد احمد عبد الصاحب، الجمعة، تماثله للشفاء من فيروس كورونا وقال عبد الصاحب في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تماثل للشفاء من وباء فيروس كورونا المستجد ". وكان العميد عبد الصاحب قد أصيب خلال الأيام الماضية بفيروس كورونا.



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