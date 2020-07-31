أمانة بغداد: خطة خدمية خاصة بعيد الأضحى تتناسب مع الظروف الحالية

أعلنت أمانة بغداد، الجمعة، استمرار ملاكاتها الميدانية بأداء واجباتها وأعمالها خلال عطلة عيد الأضحى. وقالت الأمانة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنها "أعدت خطة خدمية خاصة بعيد الأضحى المبارك وبما يتناسب وظروف هذه الأيام المباركة وحظر التجوال الشامل حفاظاً على استمرار العمل وديمومة الخدمة".



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