طائرة قطرية تنقل 72 كورياً جنوبياً من العراق إلى بلادهم

وأشارت السلطات الكورية، إلى تخصيص مقاعد منفصلة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تبعدهم عن الأشخاص بدون أعراض داخل الطائرة، بحسب "روسيا اليوم".

وكانت طائرتان عسكريتان نقلتا، الأسبوع الماضي، حوالي 300 من الكوريين الجنوبيين العاملين في العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا.

