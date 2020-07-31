طائرة قطرية تنقل 72 كورياً جنوبياً من العراق إلى بلادهم

أعلنت السلطات الصحية الكورية الجنوبية، الجمعة، وصول 72 عاملاً كورياً جنوبياً قادمين من العراق على متن طائرة مستأجرة تابعة للخطوط الجوية القطرية.
وأشارت السلطات الكورية، إلى تخصيص مقاعد منفصلة للأشخاص الذين يعانون من أعراض مرضية تبعدهم عن الأشخاص بدون أعراض داخل الطائرة، بحسب "روسيا اليوم".
وكانت طائرتان عسكريتان نقلتا، الأسبوع الماضي، حوالي 300 من الكوريين الجنوبيين العاملين في العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا.
وكانت طائرتان عسكريتان نقلتا، الأسبوع الماضي، حوالي 300 من الكوريين الجنوبيين العاملين في العراق، بسبب تفشي فايروس كورونا.
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