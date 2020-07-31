

أصدرت منظمة الصحة العالمية، الجمعة، تحذيراً بشأن إمكانية تأثير فايروس كورونا على أعضاء أخرى غير الجهاز التنفسي. وقال رئيس الطوارئ الصحية للمنظمة مايكل راين، إن كورونا "يسبب التهاباً في الرئتين، ولكن تبين أيضاً أن هذه العملية الالتهابية يمكن أن تمتد إلى نظام القلب والأوعية الدموية وإلى الدم والقلب والأعضاء الأخرى".



وأضاف راين، وفقاً لقناة "العربية"، "نحن لا نعرف ما هو تأثيره على المدى الطويل"، مشدداً على عدم "تعريض النفس بصورة متهورة للمخاطر. إن المخاطر في الوقت الحاضر لا يمكن تحديدها بشكل واضح".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة العالمية تحذر: كورونا قد يمتد إلى القلب والأوعية الدموية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.