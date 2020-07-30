بالصور.. الداخلية تكشف عن ما تم ضبطه بحوزة متهمين في أحداث ساحة التحرير

تنشر الخليج 365، صوراً كشفتها وزارة الداخلية عن ما تم ضبطه بحوزة متهمين في أحداث ساحة التحرير وسط بغداد. واعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، الخميس، أن قاضي التحقيق قرر إيقاف المنتسبين المتهمين بإطلاق النار على المتظاهرين.

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