اعربت سلطة الطيران المدني، الخميس، عن اسفها لتأخر المسافرين على رحلة متجهة من بغداد إلى بيروت، موجهة إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات.
واوضحت "على الرغم من إن سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي ليس السبب في التأخير إلا إنه من باب الحرص على سلامة المسافرين واحترام مواعيد الطيران وجهت إنذارا الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات، فيما ستفتح تحقيقا لمعرفة أسباب تاخير الطائرة عن موعد انطلاقها".
واكدت السلطة أنها "تعمل على تطبيق التعليمات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ولن تستثني في ذلك أي جهة أو شخصية لأن عدم الالتزام بهذه التعليمات يعرض مطارات البلاد إلى العقوبات ويؤثر على سمعة الطيران المدني العراقي في المحافل كافة".
كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الطيران توجه انذارا للمسؤولين عن إدارة صالة رجال الاعمال في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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