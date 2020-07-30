اخبار العالم / اخبار العراق

سلطة الطيران توجه انذارا للمسؤولين عن إدارة صالة رجال الاعمال في مطار بغداد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اعربت سلطة الطيران المدني، الخميس، عن اسفها لتأخر المسافرين على رحلة متجهة من بغداد إلى بيروت، موجهة إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات.
وقالت السلطة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تعرب سلطة الطيران المدني العراقي عن اسفها لتأخر المسافرين على رحلة الخطوط الجوية العراقية بالرقم IA131 المتجهة من بغداد إلى بيروت".

واوضحت "على الرغم من إن سلطة الطيران المدني ومطار بغداد الدولي ليس السبب في التأخير إلا إنه من باب الحرص على سلامة المسافرين واحترام مواعيد الطيران وجهت إنذارا الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الاعمال والشخصيات، فيما ستفتح تحقيقا لمعرفة أسباب تاخير الطائرة عن موعد انطلاقها".


واكدت السلطة أنها "تعمل على تطبيق التعليمات والإجراءات التي تحددها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO ولن تستثني في ذلك أي جهة أو شخصية لأن عدم الالتزام بهذه التعليمات يعرض مطارات البلاد إلى العقوبات ويؤثر على سمعة الطيران المدني العراقي في المحافل كافة".
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سلطة الطيران توجه انذارا للمسؤولين عن إدارة صالة رجال الاعمال في مطار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا