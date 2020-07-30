خلية الأزمة في بابل تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي خلال العيد

قررت خلية الأزمة في بابل، الخميس، استمرار حظر التجوال الجزئي في المحافظة خلال العيد.

وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي في المحافظة من الساعة التاسعة مساءً لغاية الساعة السادسة صباحاً وتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك والمعدة من قبل الدوائر الأمنية".

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وأضافت أنه "تقرر منع فتح المزارات والمراقد والمولات والمقاهي والكوفيات ومدن الألعاب والمطاعم (عدا خدمة التوصيل) وكافة الحالات التي تؤدي إلى تجمعات".

وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر اشمل للتجوال بدءاً من اليوم الخميس وحتى الاحد بعد عيد الاضحى.