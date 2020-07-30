قررت خلية الأزمة في بابل، الخميس، استمرار حظر التجوال الجزئي في المحافظة خلال العيد.
وقالت الخلية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي في المحافظة من الساعة التاسعة مساءً لغاية الساعة السادسة صباحاً وتطبيق الخطة الأمنية الخاصة بعيد الأضحى المبارك والمعدة من قبل الدوائر الأمنية".
وأضافت أنه "تقرر منع فتح المزارات والمراقد والمولات والمقاهي والكوفيات ومدن الألعاب والمطاعم (عدا خدمة التوصيل) وكافة الحالات التي تؤدي إلى تجمعات".
وقررت اللجنة العليا للصحة والسلامة فرض حظر اشمل للتجوال بدءاً من اليوم الخميس وحتى الاحد بعد عيد الاضحى.
كانت هذه تفاصيل خبر خلية الأزمة في بابل تقرر استمرار حظر التجوال الجزئي خلال العيد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.