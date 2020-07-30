اعلن وزير المالية علي عبد الامير علاوي، الخميس، عن المضي بتطبيق الأتمتة في الجمارك. وقال علاوي في حديث نقلته وكالة الانباء العراقية، "ماضون بتطبيق الأتمتة في الجمارك وتبسيط الإجراءات كجزء من برنامجنا الأوسع لإصلاح الاقتصاد وتنويع الإيرادات". Advertisements والأتمتة تطلق على كل شيء يعمل ذاتياً بدون تدخل بشري فيمكن تسمية الصناعة الآلية.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المالية: ماضون بتطبيق الأتمتة في الجمارك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.