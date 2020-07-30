رسمياً.. السعودية تنسحب من صفقة شراء نيوكاسل

وارتبط اسم نيوكاسل بإمكانية انتقال ملكيته إلى مستثمرين سعوديين يرغبون في شراء أسهم النادي الإنجليزي من مالكه الحالي، مايك آشلي.

وكانت التقارير في الفترة الماضية تؤكد على أن المستثمرين السعوديين قد توصلوا لاتفاق مع آشلي على دفع مبلغ مالي قيمته 300 مليون يورو للاستحواذ على نيوكاسل.



ولكن الشبكة الشهيرة قد أكدت على أن الملاك السعوديين قد انسحبوا من صفقة شراء نيوكاسل، ونشرت "سكاي سبورتس" بيان المؤسسة الرسمي وجاءت نصه كالتالي:

"مع التقدير العميق لتاريخ نيوكاسل يونايتد، فقد اتخذنا قرار الانسحاب من صفقة شراء النادي الإنجليزي.

مع الأسف، كنا متحمسين وملتزمين بالكامل بكل خططنا للاستثمار في مدينة نيوكاسل العظيمة، وكنا نعتقد أنه كان بإمكاننا إعادة النادي إلى مكانته المعروفة لدى مشجعيه.



انتظرنا طويلًا بشأن عقد الصفقة، ولكن في النهاية، انتهت المدة المحددة لتنفيذ الاتفاق بيننا وبين مالكي النادي، وكان من الصعب علينا الاستمرار في تلك الصفقة خاصة مع عدم وضوح الرؤية فيما يتعلق بالظروف التي سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التي ستقام فيها المباريات والتدريبات للفرق".