قتلى بانفجار سيارة بريف الحسكة في سوريا

أدى انفجار سيارة مفخخة في بلدة تل حلف في الحسكة السورية إلى مقتل وجرح أكثر من عشرين شخصا اليوم الخميس.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن التفجير استهدف حاجز تل أرقم الذي تشرف عليه فصائل تدعمها تركيا. فيما أشارت بعض الوسائل إلى أن عدد القتلى لا يقل عن 6 أشخاص، وبينهم أفراد في فرقة الحمزات والشرطة المدنية.

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