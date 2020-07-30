وصفها بـ'المهمة'.. نائب: البرلمان سيعقد جلسات مكثفة بعد عطلة العيد

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، الخميس، أن مجلس النواب سيعقد جلسات مكثفة بعد عطلة عيد الاضحى، واصفاً إياها في غاية الاهمية لوجود العديد من القوانين الضرورية التي ينبغي استكمالها.



وقال المسعودي، في حديث لـ الخليج 365، إن "مجلس النواب سيستأنف عقد جلساته وبشكل مكثف بعد عطلة عيد الاضحى المبارك"، مبينا ان "الجلسات ستكون في غاية الاهمية لوجود العديد من القوانين المهمة والضرورية التي ينبغي استكمالها تمهيدا للانتخابات المبكرة وابرزها المحكمة الاتحادية والانتخابات".



واضاف المسعودي، ان "الجلسات البرلمانية كي تأخذ مداها الحقيقي وتحقق المنفعة المرجوة منها، فلابد من وجود التوافق والتفاهم حول القوانين المهمة والمدرجة على جدول الاعمال مع توفر رؤية واضحة منها كي تكون تلك الجلسات ذات جدوى"، لافتا الى ان "عقد جلسات دون وجود فقرات مهمة على جدول الاعمال فهي مضيعة للوقت فليس المهم عقد جلسات لكن المهم هو انتاج القوانين القرارات المهمة التي تخدم الشعب ومؤسسات الدولة".



ولفت الى ان "مجلس النواب لا يعقد جلسات بهذا الوقت، لكن اللجان البرلمانية في عمل مستمر وهنالك لجان تحقيق تمارس اعمالها وهنالك استضافات وجولات ميدانية مستمرة في عدة مجالات وخاصة ما يتعلق بالجوانب الصحية والكهرباء وباقي الخدمات الاساسية".