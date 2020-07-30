ترامب يقترح تأجيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية بسبب جائحة كورونا

وحذر ترامب، في سلسلة تغريدات نشرها اليوم الخميس على حسابه في "تويتر" من أن التصويت عبر البريد يبدو حتى في مرحلة الاختبارات "كارثة مأساوية"، مضيفا: "الديمقراطيون يتحدثون عن تأثير أجنبي على التصويت، لكنهم يعرفون أن التصويت عبر البريد يمثل طريقة سهلة أمام دول أجنبية للتدخل في السباق الانتخابي، وحتى علاوة على ذلك، ليس هناك أي إحصاء دقيق".ودافع ترامب عن طريقة تعامله مع جائحة كورونا التي قتلت حتى اليوم أكثر من 150 ألف أمريكي، محملا وسائل الإعلام المسؤولية عن التستر على تفشي "الفيروس الصيني" في دول أخرى "يمر بعضها حاليا بكارثة"، مضيفا أن إحصاءات كثير من الدول بشأن انتشار العدوى في أراضيها تفتقر إلى الدقة.

وقال: "التصويت العام عبر البريد (وليس التصويت غيابيا الذي يمثل أمرا جيدا) في عام 2020 سيؤدي إلى انتخابات أقل دقة والأكثر احتيالا في التاريخ، وسيحرج الولايات المتحدة إحراجا ضخما".



وتابع ترامب متسائلا بشأن إمكانية "إرجاء الانتخابات ما لم يكن بإمكان الناس التصويت على نحو مناسب وآمن وموثوق به".