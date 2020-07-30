العراق يضخ نفطا فوق هدف 'أوبك+'

أفادت بيانات ومصادر بقطاع الطاقة، بأن صادرات العراق من النفط زادت منذ بداية يوليو، مما يشير إلى أن العراق ما زال يخفض إنتاجه دون المستوى المستهدف بموجب اتفاق "أوبك+".
وبلغت الصادرات من البصرة وبقية الموانئ في جنوب العراق حتى 29 يوليو الجاري 2.75 مليون برميل يوميا بناء على بيانات من قطاع الطاقة.
ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو الماضي.
وقال المصدر: "ما من تغيير كبير، البصرة ما زالت عند 2.7-2.8 مليون برميل يوميا".
ويزيد ذلك المستوى بمقدار 50 ألف برميل يوميا عن الأرقام الرسمية لصادرات جنوب العراق في يونيو الماضي.
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