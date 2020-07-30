محلل سياسي: هذا ما عكسته زيارة الكاظمي لسجن المطار

اعتبر المحلل السياسي وائل الحازم، الخميس، أن زيارة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى سجن المطار في بغداد جعلت بعض السياسيين "يرون" اكتظاظ السجون.
وقال الحازم في تغريدة له على "تويتر"، رداً فيها على تغريدة أخرى للنائب محمد الكربولي، "سيادة النائب هل رأيت اكتظاظهم الان كل الشكر لرئيس الوزراء فلولاه ما رأى سياسيينا اكتظاظ السجون بمعتقلينا".
وكان النائب محمد الكربولي استغرب، اليوم الخميس، من ما وصفه بـ"تجاهل" الكاظمي اكتظاظ السجون بنزلائها خلال زيارته لسجن المطار امس.
واجرى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مساء امس الاربعاء، زيارة ليلية تفقدية الى سجن التحقيق المركزي في مطار المثنى ببغداد.
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