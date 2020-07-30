بكورونا.. عدد المصابين في العالم تجاوز 17 مليونا

أفادت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد في العالم، منذ بدء انتشار الوباء، وصل مع حلول الساعة 8:00 بتوقيت موسكو صباح الخميس إلى 17029155 شخصا.
وبلغ عدد الوفيات بسبب مرض كوفيد-19، في العالم 667011 حالة، أي بزيادة - 7934 خلال اليوم الأخير، مقابل 5085 وفاة يوم الأربعاء. وتعافى ما يقرب من 10 مليون شخص من المرض.
ووفقا لمعطيات الجامعة، تم تسجيل أكثر من مليون شخص مصاب منذ بداية الوباء في ثلاث دول، الولايات المتحدة والبرازيل والهند.
تم في الولايات المتحدة، حتى الساعة الثامنة صباحا بتوقيت موسكو يوم الخميس، اكتشاف ما مجموعه 4426982 إصابة (الزيادة خلال يوم أمس - 74985)، وتوفي 150713 شخصا (الزيادة خلال اليوم - 1475)، وتم علاج 1.4 مليون شخص من المرض.
في البرازيل، بلغ عدد المصابين 2552265 شخصا، توفي 90134 مريضا،
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