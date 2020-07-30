بالفيديو: احتجاجات تموز... التظاهرات تعود مع ارتفاع درجات الحرارة

2020-07-30 | 14:02 154 مشاهدة شهداءٌ ومصابون في ساحات التظاهرات ببغداد. مشهد من مسلسل أكتوبر العام الماضي ظهر بشكل مفاجئ، بعد أن توقع الجميع انتهاء حلقته الأخيرة، لتتوزع التهم بعده على مختلف المستويات، وتحمل التلفزيونات ألسنةً متفاوتة الحدة. فبينما دافعت الحكومة عن نفسها، حذرت من محاولات لخلط الأوراق وزرع فتنة بينها وبين المحتجين، الذين وصفتهم بأنهم أخوة.

أما المتحدث باسم رئيس وزرائها، فقد كشف عن تعرض محتجين لإطلاق نار من الخلف، ومن مسافاتٍ قريبة، لتثار الشبهات مرةً أخرى. على الأرض، كان هناك شهداءٌ قد سقطوا، وأناسٌ أصيبوا. وبحسب مفوضية حقوق الانسان، فإن الإصابات قد طالت اثنين وثلاثين من المتظاهرين، واثنين وعشرين من منتسبي القوات الأمنية.

أما على اللافتات، فقد رفع المتظاهرون في الاحتجاجات المتزامنة بمختلف المدن، مطالب تتعلق بالخدمات، وعلى رأسها توفير الطاقة الكهربائية.

التفاصيل في هذا الفيديو المرفق.

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