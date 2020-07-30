بغداد تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

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احتلت مدينة بغداد المرتبة الأولى عالمياً في أعلى درجات للحرارة خلال الـ 24 ساعة الماضية من أصل 15 مدينة مدرجة بالجدول، حسب إحدى المحطات العالمية المعنية بالأنواء الجوية.
وأضافت، أن منطقة عين التمر احتلت المرتبة الخامسة وبدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية، ومن ثم مدينة العمارة سادساً بدرجة بلغت 50.6 درجة مئوبة أيضاً، مبينة أن مدينة الديوانية احتلت المرتبة السابعة بدرجة بلغت 50.5 درجة مئوية، فيما حلت مدينة الصليبية في الكويت المرتبة الثامنة وبدرجة حرارة تبلغ 50.4 درجة مئوية.
وتابعت، أن منطقة مطار البصرة جاءت بالمرتبة التاسعة بدرجة بلغت 50.3 درجة مئوية، فيما احتلت منطقة رفحة السعودية المرتبة العاشرة بدرجة بلغت 50.2 درجة مئوية، فيما جاءت منطقة عبادان الايرانية بالمرتبة 11 بدرجة بلغت 50.1 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة الحسكة السورية بالمرتبة 12 بدرجة بلغت 50 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة العمادية في ايران بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 50 درجة حرارة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة صبيريا الكويتية بالمرتبة 14 بدرجة بلغت 50 مئوية واخيرا جائت منطقة منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة 15 بدرجة بلغت 49.9 درجة مئوية.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.