بغداد تسجل أعلى درجة حرارة في العالم خلال الـ 24 ساعة الماضية

ونشرت محطة "بلاسيرفيلي" في كاليفورنيا الأميركية، جدولاً بأعلى درجات الحرارة، وجاءت مدينة بغداد بالمرتبة الأولى عالمياً بأعلى درجات الحرارة وبدرجة بلغت 51 درجة مئوية، لتأتي مدينة كربلاء بالمرتبة الثانية وبنفس الدرجة، فيما جاءت مدينة مطربة الكويتية بالمرتبة الثالثة وبدرجة بلغت 50.9 درجة مئوية، ومن ثم السماوة بالمرتبة الرابعة بدرجة حرارة بلغت 50.8 درجة مئوية.وأضافت، أن منطقة عين التمر احتلت المرتبة الخامسة وبدرجة حرارة بلغت 50.6 درجة مئوية، ومن ثم مدينة العمارة سادساً بدرجة بلغت 50.6 درجة مئوبة أيضاً، مبينة أن مدينة الديوانية احتلت المرتبة السابعة بدرجة بلغت 50.5 درجة مئوية، فيما حلت مدينة الصليبية في الكويت المرتبة الثامنة وبدرجة حرارة تبلغ 50.4 درجة مئوية.

وتابعت، أن منطقة مطار البصرة جاءت بالمرتبة التاسعة بدرجة بلغت 50.3 درجة مئوية، فيما احتلت منطقة رفحة السعودية المرتبة العاشرة بدرجة بلغت 50.2 درجة مئوية، فيما جاءت منطقة عبادان الايرانية بالمرتبة 11 بدرجة بلغت 50.1 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة الحسكة السورية بالمرتبة 12 بدرجة بلغت 50 درجة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة العمادية في ايران بالمرتبة 12 بدرجة حرارة 50 درجة حرارة مئوية، ومن ثم جاءت منطقة صبيريا الكويتية بالمرتبة 14 بدرجة بلغت 50 مئوية واخيرا جائت منطقة منطقة الحسين في البصرة بالمرتبة 15 بدرجة بلغت 49.9 درجة مئوية.