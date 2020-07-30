كشف هشام داود مستشار رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، الخميس، عزم الحكومة تشكيل لجنة لتقصي الحقائق لكشف ملابسات الأحداث التي رافقت التظاهرات، فيما اشار الى أنها وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرات. يتبع..

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار حكومي: الحكومة وجهت مؤسسة الشهداء بسريان قانونها على شهداء التظاهرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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