نائب يتهم 'أيادي آثمة' بتنفيذ أعمال تخريبية لـ'إيقاف' التحقيق في ملف الكهرباء

وقال العكيلي في حديث لـ الخليج 365، إن "عملاً تخريبياً استهدف مساء أمس الأول، أعمدة الضغط العالي في قضاء الزوراء بالمعامل، ولولا تحرك الناس وهروب المجرمين قبل أن يكملوا جريمتهم لحدثت كارثة"، معتبراً أن ذلك "دليلاً واضحاً على وجود جهات لا تريد أن يرى الشعب العراقي الوضع مستقراً وخاصة بجانب الكهرباء".وأضاف العكيلي، أن "الأعمال التخريبية في هذا المفصل المهم، تشير بكل وضوح إلى أن هناك أيادي آثمة مازالت تلعب بمقدرات البلد"، متسائلا بالقول: "ماذا نسمي استهداف أبراج نقل الطاقة، وقبله الاستهداف الذي شمل نواب سائرون والنائب الأول في مدينة الصدر، إلا كونها محاولة يائسة من الجبناء لإيقاف التحقيق في ملف الكهرباء".

ورأى العكيلي أن ذلك يعد "مسلسلاً مشابهاً لما حصل ويحصل في موضوع عقود الاتصالات وهي مشخصة أمام أعين الجميع".

