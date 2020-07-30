كتلة نيابية تعزي بوفاة اللواء زبون: كان من أوائل المستجيبين لفتوى المرجعية

قدم رئيس كتلة السند الوطني أحمد الأسدي، الخميس، تعازيه بوفاة مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي اللواء أحمد عبد الله زبون، قائلاً إن الفقيد كان من أوائل المستجيبين لفتوى الجهاد الكفائي.



وأضاف، "كان الفقيد من أول المستجيبين لفتوى المرجعية الدينية متفرغاً في الحشد وعمل معاوناً لآمر اللواء السادس في الحشد الشعبي المبارك طيلة سنوات الحرب مع داعش سطر خلالها أروع صور البطولة والشجاعة والإقدام لا سيما في معارك تحرير بيجي وتكريت والصينية وجزيرة صلاح الدين ومعارك الثرثار وغيرها من معارك الحشد الشعبي ضد عصابات داعش الارهابية، وقد كان للفقيد دور مميز في تاسيس قوات الشرطة الاتحادية البطلة".



وكانت وزارة الداخلية نعت، صباح اليوم الخميس، اللواء أحمد عبد الله زبون مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، الذي توفي اثر إصابته بفايروس كورونا. وقال الأسدي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "تلقينا باسف بالغ نبأ وفاة القائد اللواء أحمد عبد الله زبون مدير الدائرة الادارية في وكالة الامن الاتحادي في وزارة الداخلية بسبب اصابته بفايروس كورونا ".وأضاف، "كان الفقيد من أول المستجيبين لفتوى المرجعية الدينية متفرغاً في الحشد وعمل معاوناً لآمر اللواء السادس في الحشد الشعبي المبارك طيلة سنوات الحرب مع داعش سطر خلالها أروع صور البطولة والشجاعة والإقدام لا سيما في معارك تحرير بيجي وتكريت والصينية وجزيرة صلاح الدين ومعارك الثرثار وغيرها من معارك الحشد الشعبي ضد عصابات داعش الارهابية، وقد كان للفقيد دور مميز في تاسيس قوات الشرطة الاتحادية البطلة".وكانت وزارة الداخلية نعت، صباح اليوم الخميس، اللواء أحمد عبد الله زبون مدير الشؤون الإدارية والمالية في وكالة وزارة الداخلية لشؤون الأمن الاتحادي، الذي توفي اثر إصابته بفايروس كورونا.

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