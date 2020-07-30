استغرب النائب محمد الكربولي، الخميس، من تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكتظاظ السجون بنزلائها خلال زيارته لسجن المطار امس.
وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "عند زيارة رئيس الوزراء لسجن المطار، هل لاحظ مدى اكتظاظ السجون بنزلائها وكيف انهم محشورون بين اسياخ الحديد في ظل الوباء القاتل".
وتساءل الكربولي "كيف حال بقية السجون والمعتقلات غير القانونية وفيها يرزح الاف المغيبين تحت سياط الجلادين"، مشيرا الى ان السجون ملأى بالمظلومين".
كانت هذه تفاصيل خبر نائب: الم يلاحظ الكاظمي اكتظاظ السجون بنزلائها عند زيارته لسجن المطار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.