نائب: الم يلاحظ الكاظمي اكتظاظ السجون بنزلائها عند زيارته لسجن المطار

استغرب النائب محمد الكربولي، الخميس، من تجاهل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اكتظاظ السجون بنزلائها خلال زيارته لسجن المطار امس.

وقال الكربولي في تغريدة له تابعتها الخليج 365، "عند زيارة رئيس الوزراء لسجن المطار، هل لاحظ مدى اكتظاظ السجون بنزلائها وكيف انهم محشورون بين اسياخ الحديد في ظل الوباء القاتل".

وتساءل الكربولي "كيف حال بقية السجون والمعتقلات غير القانونية وفيها يرزح الاف المغيبين تحت سياط الجلادين"، مشيرا الى ان السجون ملأى بالمظلومين".