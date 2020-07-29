إصابة لاريجاني بكورونا للمرة الثانية



أفادت وسائل اعلام دولية، الاربعاء، بإصابة علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى مجدداً بفيروس كورونا وأفاد موقع "روسيا اليوم"، بأن "علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني الأعلى وعضو مجمع تشخيص مصلحة النظام والرئيس السابق للبرلمان، أصيب مجددا بفيروس كورونا". من جانبها قالت وسائل إعلام إيرانية إن "لاريجاني يخضع للعلاج في أحد مشافي العاصمة طهران"، ووصفت حالته بـ"المستقرة".



يذكر أن لاريجاني أصيب في نيسان المنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي. يذكر أن لاريجاني أصيب في نيسان المنصرم بالفيروس وخضع للحجر الصحي.

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