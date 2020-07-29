أمانة بغداد تؤكد استمرار الأمينة بعملها حتى منتصف الشهر المقبل

أكدت أمانة بغداد، الاربعاء، استمرار الأمينة ذكرى علوش بعملها حتى منتصف الشهر المقبل.

وقالت الامانة بحسب وكالة الانباء العراقية، إن "الأمينة ذكرى علوش مستمرة بعملها حتى الخامس عشر من الشهر المقبل"، من دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وكان مصدر مطلع افاد، اليوم الاربعاء، بأن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي اقال ذكرى علوش من منصب امين بغداد.