تسجيل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا و2399 حالة شفاء

وقالت الوزارة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "تم فحص ( 18556) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم ؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق ( 965317 )".واوضحت، انها "سجلت هذا اليوم ( 2399) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:بغداد / الرصافة 223بغداد / الكرخ 255مدينة الطب 102النجف الأشرف 105السليمانية 158أربيل 62دهوك 5كربلاء 212كركوك 131ديالى 58واسط 203البصرة 155ميسان 69بابل 216الديوانية 87ذي قار 60الأنبار 27المثنى 235نينوى 36".

وتابعت، ان "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2968 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 326

بغداد الكرخ 502

مدينة الطب 85

النجف 76

السليمانية 139

أربيل 139

دهوك 24

كربلاء 231

كركوك 99

ديالى 138

واسط 170

البصرة 334

ميسان 92

بابل 159

الديوانية 118

ذي قار 51

الأنبار 35

المثنى 96

نينوى 78

صلاح الدين 76".

واشارت الى ان "الوفيات 68 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 9

بغداد الكرخ 9

النجف 1

السليمانية 2

أربيل 6

كربلاء 6

كركوك 6

ديالى 2

واسط 3

البصرة 7

ميسان 1

بابل 4

الديوانية 4

ذي قار 4

الأنبار 1

نينوى 3".

ونوهت الى ان "مجموع الشفاء: 83461 ( نسبة الشفاء 70.6 %)، مجموع الأصابات : 118300، الراقدين الكلي: 30236، الراقدين في العناية المركزة: 433، مجموع الوفيات: 4603".

