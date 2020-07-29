اعلنت وزارة الصحة، الاربعاء، عن تسجيل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا وتماثل 2399 حالة للشفاء، فيما اشارت الى وفاة 68 شخصا متاثرا بالفيروس.
واوضحت، انها "سجلت هذا اليوم ( 2399) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:
بغداد / الرصافة 223
بغداد / الكرخ 255
مدينة الطب 102
النجف الأشرف 105
السليمانية 158
أربيل 62
دهوك 5
كربلاء 212
كركوك 131
ديالى 58
واسط 203
البصرة 155
ميسان 69
بابل 216
الديوانية 87
ذي قار 60
الأنبار 27
المثنى 235
نينوى 36".
وتابعت، ان "الأصابات الجديدة لهذا اليوم : 2968 حالة، وكما يلي:
بغداد الرصافة 326
بغداد الكرخ 502
مدينة الطب 85
النجف 76
السليمانية 139
أربيل 139
دهوك 24
كربلاء 231
كركوك 99
ديالى 138
واسط 170
البصرة 334
ميسان 92
بابل 159
الديوانية 118
ذي قار 51
الأنبار 35
المثنى 96
نينوى 78
صلاح الدين 76".
واشارت الى ان "الوفيات 68 حالة وكما يلي :
بغداد الرصافة 9
بغداد الكرخ 9
النجف 1
السليمانية 2
أربيل 6
كربلاء 6
كركوك 6
ديالى 2
واسط 3
البصرة 7
ميسان 1
بابل 4
الديوانية 4
ذي قار 4
الأنبار 1
نينوى 3".
ونوهت الى ان "مجموع الشفاء: 83461 ( نسبة الشفاء 70.6 %)، مجموع الأصابات : 118300، الراقدين الكلي: 30236، الراقدين في العناية المركزة: 433، مجموع الوفيات: 4603".
كانت هذه تفاصيل خبر تسجيل 2968 اصابة جديدة بفيروس كورونا و2399 حالة شفاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.