نائب: أمن العراق القومي مباح والبرلمان يعاني بالوصول للمعلومة

اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي، ان الامن القومي للعراق مباح والاجراءات الحكومية غير صحيحة ولا ترتقي لمستوى الاحداث، فيما نوه الى ان مجلس النواب يعاني بالوصول الى المعلومة.

وقال المسعودي في حديث لـ الخليج 365، ان "الولايات المتحدة هي قوة محتلة للعراق، وهي تتصرف من مبدأ القوة الغاشمة وهي لاتعترف اصلا بالحكومة العراقية والدليل الاستهدافات المتكررة وعدم قدرة الاجهزة الامنية العراقية على التوصل بما يجري في الساحة العراقية"، مبينا اننا "نسمع انفجارات واغتيالات وضرب بطائرات مسيرة ونقل معدات وحركة مروحيات وطائرات شحن دون تفسير لها".



واضاف المسعودي، ان "اجواء العراق البرية والجوية والبحرية وحتى الترددية هي مباحة للاجنبي وللكثير من اعداء العراق، بالتالي فان الحكومة الحالية كما كانت السابقة غير واعية لما يجري وغير واعية للمخاطر الكبيرة التي تنتج لهذا التواجد"، لافتا الى ان "الامن القومي للعراق مباح والاجراءات الحكومية غير صحيحة ولا ترتقي لمستوى الاحداث والنتائج الكبيرة المترتبة على هذا الوجود".



واكد المسعودي، ان "هنالك فقرة جدلية تشير الى ان الحكومة غير ملزمة بقرارات مجلس النواب، وغير ملزمة ايضا بالقوانين ذات الاثر والجنبة المالية، ماجعل الحكومة في وادي ومجلس النواب في وادي اخر، وهنالك للاسف عدم تواصل بين هذه الهيئات"، مشددا على ان "مجلس النواب يعاني بالوصول الى المعلومة واغلب تلك المعلومات هي معلومات مضللة ما يجعل البرلمان يواجه صعوبات في مواجهة الملفات الحساسة ومن بينها ملفات الاعتداءات التركية وملف المياه والخروقات الاجنبية واستهداف مقرات القوات الامنية وغيرها من الملفات المهمة".