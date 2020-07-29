عبارات تهنئة للزوج والزوجة بعيد الأضحى

لذلك نقدم لكم أجمل الرسائل والعبارات لتهنئة الزوج والزوجة بهذه المناسبة المباركة. عبارات عيد الأضحى للزوج



العيد ما بيحلى إلا بوجودك يا زوجي الغالي، أهلَّه الله علينا وعليك بكل خير. أنت النور الذي يضيء كياني، وفي العيد أهديك أحر التهاني. حجر ثمين يشع بريقاً في مملكتي، دامت لك الأفراح والمسرات أعياداً وأعياداً. عيد مبارك سعيد زوجي العزيز، لك ترقى العطور وتغني الطيور في صباح عيد الأضحى. قلبي يدق وعبير الحب يرق لك، بأحلى العبارات، أسعد الله عيدك بأطيب التمنيات. شكولاتة وحلوى والغنوة الحلوة لزوجي الذي يجعلني أملك الدنيا بوجوده، عيد مبارك سعيد. في عروقي تسري، وفي دمي تجري نسمات طيبتك، يا زوجي الغالي أضحى مبارك. كل عام وأنت لقلبي قريب وصديق ورفيق دربي العمر كله، عيد أضحى مبارك. فرشت لك الورد وريش، وغطيتك بالحرير، يا طيوب يا حبوب، وهنيتك بالعيد الكبير. أحلى كلام وأعذب العبارات أهديك إياها يوم عيد الأضحى، ينعاد عليك بكل خير. Advertisements أتمنى لك السعادة وتحقيق الأحلام، بمناسبة عيد الأضحى وعساك من عوادة. عبارات تهنئة للزوجة بمناسبة عيد الأضحى



زوجتي الغالية أتقدم لكِ بأجمل التهاني والتبريكات، بعيد الأضحى المبارك، وكل عام وأنتِ بألف خير. يا زهرة بستان قلبي وملكة بيتي، كل عام وأنتِ العيد كله. عيدي بكِ أحلى وسعادتي معكِ أغنى، عيد أضحى مبارك. لكِ ترقى الكلمات، ولكِ تشتاق العبارات؛ لأرسل لكِ تهنئة من قلبي، عيدكِ سعيد. كما رسمت البسمة على وجهي، أسأل الله أن يبشرك بالجنة بمناسبة، عيد الأضحى المبارك. أنتِ الجوهرة والحب الذي يكبر بداخلي، عسى العيد عليكِ يعود بالخير واليمن والبركة. عيد مبارك سعيد زوجتي عزيزتي، أتمنى لك التوفيق في حياتك، وأن تدوم المحبة بيننا. أدام الله الأعياد عليكِ وعلينا بالسعادة والفرح والسرور، كل عام وأنتِ بألف خير. أنتِ التاج الذي له أحتاج، وأنا سلطانك الذي يصونك، عيدكِ عيدي وكل عام أنتِ بخير.

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