وزير النقل ينفي طلب العراق من الكويت الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية مع السعودية وإيران

نفى وزير النقل ناصر الشبلي، الأربعاء، طلب العراق من الكويت الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية مع السعودية وإيران.
وأضاف أن "لا صحة لطلب العراق من الجانب الكويتي الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية بين السعودية وايران والكويت ويصف تصريح صحيفة القبس الكويتية بالسياسي ويؤكد لاصحة لما ورد من ابتزاز عراقي للجانب الكويتي".
وأوضح الشبلي، :"لن نوقع او نشرع بأي ربط سككي مع ايران، إلا بعد ان نقيم المشروع من قبل لجان مختصة للحيلولة دون احداث الضرر بالموانئ العراقية"، مؤكداً أن "مشروع تكسي لم يلغى بعد والشركة احتكمت للقضاء وبانتظار القرار القضائي بشأن عودة الشركة من عدمه".
وتابع، :"بعثت بكتب رسمية اطلب فيها فك ارتباط سلطة الطيران المدني عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعودتها لوزارة النقل لكن الاجابات جاءت غير ايجابية"، موضحاً ان "مطاراتنا تتبع برتوكولا صحيا للوقاية من فيروس كورونا كما هو متبع في باقي المطارات العالمية وتوقف المطارات كلفنا خسائر كبيرة".
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