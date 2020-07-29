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وزير النقل ينفي طلب العراق من الكويت الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية مع السعودية وإيران

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نفى وزير النقل ناصر الشبلي، الأربعاء، طلب العراق من الكويت الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية مع وإيران.
وقال الشبلي خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "مشروع قطار بغداد تم احالته من امانة بغداد ومجلس المحافظة الى وزارة للنقل ووزير النقل ناصر الشبلي يعلن لبرنامج خارج الصندوق انطلاقه من قبل شركة فرنسية بعد تلكؤ دام ١٦ عاماً".

وأضاف أن "لا صحة لطلب العراق من الجانب الكويتي الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية بين السعودية وايران والكويت ويصف تصريح صحيفة القبس الكويتية بالسياسي ويؤكد لاصحة لما ورد من ابتزاز عراقي للجانب الكويتي".

وأوضح الشبلي، :"لن نوقع او نشرع بأي ربط سككي مع ايران، إلا بعد ان نقيم المشروع من قبل لجان مختصة للحيلولة دون احداث الضرر بالموانئ العراقية"، مؤكداً أن "مشروع تكسي لم يلغى بعد والشركة احتكمت للقضاء وبانتظار القرار القضائي بشأن عودة الشركة من عدمه".


وتابع، :"بعثت بكتب رسمية اطلب فيها فك ارتباط سلطة الطيران المدني عن الامانة العامة لمجلس الوزراء وعودتها لوزارة النقل لكن الاجابات جاءت غير ايجابية"، موضحاً ان "مطاراتنا تتبع برتوكولا صحيا للوقاية من فيروس كما هو متبع في باقي المطارات العالمية وتوقف المطارات كلفنا خسائر كبيرة".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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