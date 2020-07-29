وزير النقل ينفي طلب العراق من الكويت الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية مع السعودية وإيران

وقال الشبلي خلال حديثه لبرنامج "خارج الصندوق" الذي تبثه السومرية، إن "مشروع قطار بغداد تم احالته من امانة بغداد ومجلس المحافظة الى وزارة للنقل ووزير النقل ناصر الشبلي يعلن لبرنامج خارج الصندوق انطلاقه من قبل شركة فرنسية بعد تلكؤ دام ١٦ عاماً".وأضاف أن "لا صحة لطلب العراق من الجانب الكويتي الانضمام الى المفاوضات البحرية الثلاثية بين السعودية وايران والكويت ويصف تصريح صحيفة القبس الكويتية بالسياسي ويؤكد لاصحة لما ورد من ابتزاز عراقي للجانب الكويتي".

وأوضح الشبلي، :"لن نوقع او نشرع بأي ربط سككي مع ايران، إلا بعد ان نقيم المشروع من قبل لجان مختصة للحيلولة دون احداث الضرر بالموانئ العراقية"، مؤكداً أن "مشروع تكسي لم يلغى بعد والشركة احتكمت للقضاء وبانتظار القرار القضائي بشأن عودة الشركة من عدمه".

