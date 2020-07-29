وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن تطبيق "مايكروسوفت العائلي" الجديد يمكنه أن يحقق التوازن الصحيح بين التعلم عن بعد ووسائل التواصل الاجتماعي واللعب.
فمثلا عن طريق هذا التطبيق يمكن أن يحدد ولي الأمر الأوقات التي يمكن للشخص أن يلعب فيها ألعابه المفضلة مثل "فورتنايت" أو "ماين كرافت"، وبمجرد إنهاء الطفل 30 أو 45 دقيقة تفصل اللعبة تلقائيا عن العمل مع الطفل.
ويمكن تنزيل التطبيق مجانا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وعلى متصفحات "غوغل كروم" و"ماكيروسوفت إيدج"، وعلى نظام تشغيل "ويندوز" ومنصات ألعاب "إكس بوكس".
فمثلا عن طريق هذا التطبيق يمكن أن يحدد ولي الأمر الأوقات التي يمكن للشخص أن يلعب فيها ألعابه المفضلة مثل "فورتنايت" أو "ماين كرافت"، وبمجرد إنهاء الطفل 30 أو 45 دقيقة تفصل اللعبة تلقائيا عن العمل مع الطفل.
ويمكن تنزيل التطبيق مجانا على كافة الأجهزة العاملة بنظام تشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وعلى متصفحات "غوغل كروم" و"ماكيروسوفت إيدج"، وعلى نظام تشغيل "ويندوز" ومنصات ألعاب "إكس بوكس".
كانت هذه تفاصيل خبر للأهالي... حدّدوا أوقات اللعب لأطفالكم من خلال هذا التطبيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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