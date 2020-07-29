كردستان تعطل الدوام 5 أيام بدءاً من الجمعة المقبلة

قررت حكومة اقليم كردستان، الاربعاء، تعطيل الدوام الريمي خمسة ايام بمناسبة حلول عيد الاضحى بدءا من الجمعة المقبلة.



واضاف عادل ، إن "العطلة تشمل المؤسسات الرسمية كافة في إقليم كردستان، حيث يستأنف الدوام يوم الأربعاء المقبل"، داعيا، المواطنين للإلتزام بالإجراءات الوقائية، خلال أيام العيد، لمواجهة جائحة وقال المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، جوتيار عادل في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية إنه "تقرر تعطيل الدوام الريمي خمسة ايام بمناسبة حلول عيد الاضحى بدءا من الجمعة المقبلة".واضاف عادل ، إن "العطلة تشمل المؤسسات الرسمية كافة في إقليم كردستان، حيث يستأنف الدوام يوم الأربعاء المقبل"، داعيا، المواطنين للإلتزام بالإجراءات الوقائية، خلال أيام العيد، لمواجهة جائحة كورونا ".

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