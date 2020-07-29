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في الطقس الحار إحذروا أخطار الشاي والقهوة الباردة

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من الأفضل الحد من تناول الشاي والقهوة الباردة في الطقس الحار بسبب زيادة محتوى السعرات الحرارية في هذه المشروبات، وفقًا لتقرير شركة "روس كاتشيستفو" الروسية.
وبحسب التقرير "يضيف المصنعون السكر أو الكريمة إلى القهوة المبردة، وقد تحتوي على مواد تحلية ومثبطات حموضة مختلفة لإخفاء الطعم المر للقهوة الباردة. هذا المشروب يحتوي على سعرات حرارية أعلى من القهوة العادية مع الحليب أو الكابتشينو".

يمكن أن تحتوي زجاجة واحدة فقط من 1.5 لتر من الشاي المثلج الحلو على 40-50 غرامًا من السكر، في حين يوصي الأطباء بتحديد الجرعة اليومية بـ 50 غرامًا من السكر.
"على سبيل المثال، تحتوي زجاجة نصف لتر من كوكا كولا على 53 غرامًا من السكر. بالإضافة إلى ذلك، تستخدم بعض الشركات المصنعة مواد التحلية الاصطناعية التي يمكن أن تسبب مرض السكري وأمراض القلب".

ينصح الخبراء باختيار المنتجات منخفضة السكر والمواد الحافظة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت درجة حرارة المشروب مع الثلج أقل بكثير من درجة حرارة الجسم، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في نظام التعرق: بدلاً من التخلص من الحرارة الزائدة مع العرق، سيحاول الجسم، على العكس، الحفاظ عليه.


تلفت روس كاتشيستفو الانتباه إلى أن هناك نوعين من القهوة المبردة: يتم تحضير الأول بالطريقة التقليدية ثم تبريده، والثاني في الماء البارد لمدة 15-18 ساعة عند درجة حرارة تزيد عن 2-4 درجة مئوية.

"بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، يوصى باختيار القهوة المخمرة الباردة لتقليل المخاطر المحتملة لحرقة المعدة واضطرابات المعدة".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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