في الطقس الحار إحذروا أخطار الشاي والقهوة الباردة

يمكن أن تحتوي زجاجة واحدة فقط من 1.5 لتر من الشاي المثلج الحلو على 40-50 غرامًا من السكر، في حين يوصي الأطباء بتحديد الجرعة اليومية بـ 50 غرامًا من السكر.
ينصح الخبراء باختيار المنتجات منخفضة السكر والمواد الحافظة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت درجة حرارة المشروب مع الثلج أقل بكثير من درجة حرارة الجسم، فقد يتسبب ذلك في حدوث خلل في نظام التعرق: بدلاً من التخلص من الحرارة الزائدة مع العرق، سيحاول الجسم، على العكس، الحفاظ عليه.
تلفت روس كاتشيستفو الانتباه إلى أن هناك نوعين من القهوة المبردة: يتم تحضير الأول بالطريقة التقليدية ثم تبريده، والثاني في الماء البارد لمدة 15-18 ساعة عند درجة حرارة تزيد عن 2-4 درجة مئوية.
"بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الجهاز الهضمي، يوصى باختيار القهوة المخمرة الباردة لتقليل المخاطر المحتملة لحرقة المعدة واضطرابات المعدة".
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