بالفيديو انفجارات 'معسكر الصقر' ناجمة عن سوء تخزين الأسلحة

خلية الاعلام الأمني قالت أن انفجار معسكر الصقر جاء نتيجة سوء التخزين و ارتفاع درجات الحرارة العالية ، القوى الامنية التي وصلت مكان الحادث بينت ان الانفجار وقع في مستودع عتاد وذخائر تابع للشرطة الاتحادية .
من جهته، قال مصدر في الحشد الشعبي إن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول ، مرجحا أن يكون القصف امريكيا ، و تضاربت الاراء حول الموضوع بين من يقول أن الحادث وقع بسبب سوء التخزين و الحرارة العالية وبين التفجير المتعمد .
فيما وجه النائب عن صادقون حسن سالم الاتهام الى الولايات المتحدة في قصف معسكر الصقر في الدورة ، مشيرا الى ان ما تعرض له المعسكر يعد انتهاكا امريكيا جديدا لسيادة البلاد .
وللمرة الثانية يهتز معسكر الصقر على وقع انفجار كدس العتاد و ما زال الغموض يكتنف الانفجار دون معرفة حقيقته .
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