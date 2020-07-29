بالفيديو انفجارات 'معسكر الصقر' ناجمة عن سوء تخزين الأسلحة

في الساعة السادسة وأربعون دقيقة بعد عصر الاحد حدث انفجارين متتاليين في معسكر الصقر بمنطقة الدورة و الذي تتواجد فيه قوات الشرطة الاتحادية والحشد الشعبي .

خلية الاعلام الأمني قالت أن انفجار معسكر الصقر جاء نتيجة سوء التخزين و ارتفاع درجات الحرارة العالية ، القوى الامنية التي وصلت مكان الحادث بينت ان الانفجار وقع في مستودع عتاد وذخائر تابع للشرطة الاتحادية .



من جهته، قال مصدر في الحشد الشعبي إن المعسكر تعرض إلى القصف من طيران مجهول ، مرجحا أن يكون القصف امريكيا ، و تضاربت الاراء حول الموضوع بين من يقول أن الحادث وقع بسبب سوء التخزين و الحرارة العالية وبين التفجير المتعمد .

فيما وجه النائب عن صادقون حسن سالم الاتهام الى الولايات المتحدة في قصف معسكر الصقر في الدورة ، مشيرا الى ان ما تعرض له المعسكر يعد انتهاكا امريكيا جديدا لسيادة البلاد .



وللمرة الثانية يهتز معسكر الصقر على وقع انفجار كدس العتاد و ما زال الغموض يكتنف الانفجار دون معرفة حقيقته .