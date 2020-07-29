الذهب يتراجع مع توقف نزول الدولار قبيل قرارات الفيدرالي الأميركي

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 1951.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 06:01 بتوقيت غرينتش. وبلغت الأسعار أعلى مستوى على الإطلاق عند 1980.57 دولار. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.1% إلى 1947.40 دولار.ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي استقر عند 93.668، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ يونيو حزيران 2018 هذا الأسبوع. ويؤدي ضعف الدولار، الذي يعتبر ملاذا آمنا أيضا، إلى خفض تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

واستمرت حالات فيروس كورونا في الارتفاع بالولايات المتحدة وبلغت ما يزيد عن 16.6 مليون في أنحاء العالم.

وسينشر الفدرالي الأميركي القرار الخاص بأسعار الفائدة في الساعة 18:00 بتوقيت غرينتش، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي عليها دون تغيير، ومن المقرر أن يعقب ذلك مؤتمر صحفي لجيروم باول رئيس المجلس.



ويميل الذهب للارتفاع حين تكون أسعار الفائدة منخفضة، مما يقلص تكلفة الفرصة الضائعة لحيازة المعدن الذي لا يدر عائدا. ويعتبر الذهب تحوطا من التضخم وانخفاض العملة مع ضخ البنك المركزي للتحفيز.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة 1.7% إلى 24.16 دولار للأونصة، وانخفض البلاتين 1.3% إلى 936.09 دولار وهبط البلاديوم 0.6% إلى 2269.22 دولار.