النائب قتيبة الجبوري يطالب بسحب يد وزير التعليم العالي 'فوراً'

طالب رئيس لجنة الصحة والبيئة النيابية، قتيبة إبراهيم الجبوري، الأربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، بسحب يد وزير التعليم العالي فوراً، معتبراً أن بقاء الوزير في منصبه سيتسبب بـ"إسقاط" الحكومة.
وأضاف الجبوري: "إذا كان الكاظمي يسعى إلى تحويل شعارات الإصلاح التي رفعتها حكومته لإجراءات عملية على أرض الواقع، يجب أن يبدأ بذلك من خلال سحب يد وزير التعليم العالي وإيقاف الفوضى الإدارية التي تسبب بها والإجراءات المتعمدة لهدم المسيرة التعليمية من خلال التعيينات الأخيرة التي أجراها في رئاسات بعض الجامعات".
وتابع: "يبدو أن وزير التعليم وللأسف يعتقد بأن الوزارة ملكية خاصة يتصرف بها كيفما يشاء، ضارباً القوانين والضوابط عرض الحائط، متعمداً هدم المسيرة التعليمية في العراق، لذلك على رئيس الوزراء التدخل الفوري، وإذا كان يريد أن تحظى هذه الحكومة باحترام الشعب فعليه أن يسحب يد وزير التعليم فورا وأن يلغي كافة التعيينات الأخيرة التي قام بها بصورة مخالفة للقانون".
ودعا الجبوري، وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني والمثقفين والأكاديميين والناشطين، إلى "الوقوف بالضد من كل هذه الإجراءات، لأن المؤسسة التعليمية ستنهار على يد هذا الوزير، وإذا لم يتخذ رئيس الوزراء إجراءً عاجلاً فسيكون لنا موقف واضح من هذه الحكومة بشكل عام في مجلس النواب".
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