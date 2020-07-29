الاستخبارات تعلن القبض على متهم في الشروع بالقتل وسط بغداد

أعلنت المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب، الأربعاء، إلقاء القبض على متهم بجريمة الشروع بالقتل وسط العاصمة بغداد.

وذكر بيان للمديرية تلقت الخليج 365، نسخة منه، إن "المفارز العاملة ضمن المديرية العامة للاستخبارات ومكافحة الإرهاب العاملة ضمن وكالة الاستخبارات في وزارة الداخلية، ألقت القبض على أحد المتهمين بعد متابعته ونصب كمين له بشارع المتنبي في بغداد".



وأضاف البيان أن المتهم "مطلوب وفق أحكام المادتين (٢٢٨) و(٢٢٩) من قانون العقوبات (الشروع بالقتل)، وقد دونت أقواله وتمت إحالته إلى جهة الطلب".



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