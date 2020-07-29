نائب يرجح إعلان نتائج التحقيقات بـ'الاعتداء' على المتظاهرين 'خلال ساعات'

وقال الزيادي، في حديث لـ الخليج 365، إن "التحقيقات الحكومية مستمرة بقضية الاعتداءات التي حصلت على المتظاهرين السلميين، وهناك متابعة مستمرة وإشراف مباشر من قبل لجنة الأمن والدفاع النيابية لجميع خطوات التحقيق"، مبينا أن "نتائج التحقيق لن يتم تسويفها كما حصل في مناسبات سابقة".وأضاف الزيادي، أن "خطوات التحقيق شفافة وواضحة وبكل مهنية، ونتوقع خروج النتائج بالساعات القليلة المقبلة، لأننا لا يمكننا القبول بتسويف النتائج أو تأجيلها لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سبق له وان أعلن تحديد مدة 72 ساعة لإعلان النتائج، ونتوقع الإعلان عن الأشخاص والضباط الذين أعطوا الأوامر للمقاتلين بالخط الأول لاستخدام القوة ضد المتظاهرين".

وأكد الزيادي، أن "اللجان التحقيقية تعمل بشكل مهني وهناك استدعاء لضباط ومراتب للاستماع للإفادات والتحقيق، وهناك جدية بالأمر وننتظر من السلطة التنفيذية إعلان النتائج وإحالة المتورطين في تلك الاعتداءات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

