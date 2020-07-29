نائب يرجح إعلان نتائج التحقيقات بـ'الاعتداء' على المتظاهرين 'خلال ساعات'

رجح عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية بدر الزيادي، الأربعاء، إعلان نتائج التحقيقات بحادثة "الاعتداء" على المتظاهرين التي جرت ليلة الأحد بين ساحتي التحرير والطيران، "خلال ساعات"، فيما أشار إلى أن التحقيقات تجري بشكل "شفاف ومهني" ولن يتم تأخيرها.
وأضاف الزيادي، أن "خطوات التحقيق شفافة وواضحة وبكل مهنية، ونتوقع خروج النتائج بالساعات القليلة المقبلة، لأننا لا يمكننا القبول بتسويف النتائج أو تأجيلها لفترات طويلة تصل إلى عدة أشهر"، لافتا إلى أن "رئيس مجلس الوزراء سبق له وان أعلن تحديد مدة 72 ساعة لإعلان النتائج، ونتوقع الإعلان عن الأشخاص والضباط الذين أعطوا الأوامر للمقاتلين بالخط الأول لاستخدام القوة ضد المتظاهرين".
وأكد الزيادي، أن "اللجان التحقيقية تعمل بشكل مهني وهناك استدعاء لضباط ومراتب للاستماع للإفادات والتحقيق، وهناك جدية بالأمر وننتظر من السلطة التنفيذية إعلان النتائج وإحالة المتورطين في تلك الاعتداءات إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".
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