القبض على 112 شخصاً في بغداد خلال 24 ساعة

أعلنت شرطة نجدة بغداد، الأربعاء، إلقاء القبض على 112 شخصاً في مناطق متفرقة من بغداد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال إعلام شرطة النجدة في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنه تم "إلقاء القبض على متسولين عدد ٩٩، وضبط دراجات نارية مخالفة للتعليمات القانونية عدد ٢٦٥"، لافتا إلى "القبض على ثلاثة أشخاص بحوزتهم أسلحة غير مرخصة نوع مسدس ضمن مناطق الشعب والبلديات وشارع فلسطين من خلال إجراء ممارسات أمنية".



وأضاف البيان أن "نجدة الكندي (ألقت) القبض على شخص بحوزته حبوباً مخدرة ضمن منطقة زيونة، (فضلاً عن) تسعة مخمورين يعترضون سبيل المارة".



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