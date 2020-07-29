بالصور.. أضرار الانفجار داخل 'كيا' وسط بغداد

أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، إصابة خمسة أشخاص بانفجار عبوة داخل عجلة نوع "كيا" في بغداد.

وقالت الخلية في بيان مقتصب تلقت الخليج 365 نسخة منه، "انفجار عبوة داخل عجلة نوع كيا، صباح اليوم الأربعاء، قرب محطة وقود الكيلاني مدخل الطريق السريع ببغداد، مما أدى إلى جرح خمسة مواطنين كانوا داخل العجلة وحصول أضرار مادية بالعجلة".



ونشرت خلية الإعلام الأمني صوراً لأضرار الانفجار Advertisements

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