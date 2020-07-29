كونتي: نقل كاتدرائية الدومو أسهل من جلب ميسي إلى إنتر ميلان

الإنتر ارتبط بالنجم الأرجنتيني، وأشارت تقارير إلى مفاوضات محتملة بين مسؤولي النيراتزوري ووالد ميسي الذي يعد وكيل أعماله.

وبسؤاله هل يفضل أن يكون لديه ليونيل ميسي في فريقه أم أربعة لاعبين بقيمة 50 مليون يورو لكل منهم؟، أجاب كونتي في تصريحاته لـ "سكاي إيطاليا": "أعتقد أن هذين السيناريوهين بعيدين الاحتمال".



وأضاف: "أنا متمسك بشدة بلاعبي فريقي، لأنهم يبذلون قصارى جهدهم، يمكنني أن أضمن ذلك، نقل كاتدرائية الدومو (كاتدرائية شهيرة في ميلانو)، أسهل من إحضار ميسي من برشلونة إلى إنتر".