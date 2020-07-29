أفاد مصدر في الشرطة، الأربعاء، بأن ثلاثة أشخاص أصيبوا بانفجار "جسم غريب" داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط العاصمة بغداد.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسماً غريباً انفجر داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب من محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عجلات النجدة نقلت المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عجلات النجدة نقلت المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".
كانت هذه تفاصيل خبر إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار 'جسم غريب' داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.