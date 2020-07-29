إصابة ثلاثة أشخاص بانفجار 'جسم غريب' داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "جسماً غريباً انفجر داخل حافلة صغيرة لنقل الركاب من محطة وقود الكيلاني في منطقة الباب الشرقي وسط بغداد، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بجروح".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "عجلات النجدة نقلت المصابين إلى إحدى المستشفيات القريبة لتلقي العلاج".

