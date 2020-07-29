كتل كونكريتية تودع موقعاً وشارعين في الأعظمية

أعلنت أمانة بغداد، اليوم الأربعاء، رفع الكتل الكونكريتية من محيط محكمة الأعظمية وفتح شارعين ضمن منطقة الأعظمية. وقالت الأمانة، إن "ملاكاتها في دائرة الوحدات الانتاجية وبالتعاون والعمل المشترك مع قيادة عمليات بغداد وبمتابعة مكتب أمين بغداد، باشرت برفع الكتل الكونكريتية من محيط محكمة الأعظمية بالإضافة إلى رفع الكتل الكونكريتية وفتح الشارعين ( 9 ، 21 ) المحلة 312 ضمن منطقة الأعظمية".



وأضافت الأمانة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أن "الجهد البلدي في بلدية الأعظمية باشر بعد ذلك، بحملة لتنظيف المواقع لا سيما وانها مغلقة منذ سنة 2008".



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