العراق يستبدل 'الواي فاي' بشبكة ضوئية توفر الإنترنت لكل منزل هذا العام

حمّلت وزارة الاتصالات، أصحاب الأبراج المسوقين أسباب ضعف خدمة الانترنت في العراق، فيما أكدت استعدادها لاستبدال خدمة "الواي فاي" بشبكة ضوئية توفر الإنترنت لكل منزل خلال العام الحالي.
وأضاف الأسدي أن "الوزارة تستعد للمرحلة الانتقالية، بتحويل خدمة الانترنت من الواي فاي إلى الكابل الضوئي، وإيصال شعيرة ضوئية لكل منزل"، مؤكدا أنه تم "إكمال جميع الاستعدادات للإعلان عن مشاريع استثمارية في بغداد والمحافظات لتفعيل منظومة الشبكة الضوئية".
وتابع أن "حاجة البلاد من ستة إلى ثمانية ملايين خط ضوئي FTTH وان ما أنجز مسبقاً يقارب الـ650 ألف خط فقط بسبب هيمنة بعض الجهات المتنفذة على المشروع خلال السنوات السابقة من أجل عدم إدخاله للخدمة، لأنها مستفيدة من مشروع الواي فاي وضعف الانترنت وتسيطر على الشركات المسوقة للخدمة".
وأشار الأسدي إلى أن "هذه الجهات وبعد التغييرات السياسية والحكومية التي حصلت مؤخراً ضعف نفوذها خاصة بعد الدعم الكبير الذي قدمته الأمانة العامة لمجلس الوزراء للمشروع بالوقت الحالي، وسيكون العام الحالي عاماً مفصلياً لمشروع الكابل الضوئي وإدخاله حيز التنفيذ".
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