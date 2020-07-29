عمليات بغداد تنوه إلى تفجير مسيطر عليه غرب العاصمة

نوّهت قيادة عمليات بغداد، الأربعاء، إلى تفجير مسيطر عليه في قضاء أبو غريب غرب العاصمة.
وقالت القيادة في بيان مقتضب تلقت الخليج 365، نسخة منه، إنها تسترعي "انتباه المواطنين لحدوث تفجير مسيطر عليه في قضاء أبو غريب".
وأضافت أن ذلك جاء "لقيام الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة بتفجير مسيطر عليه بعد قليل لكدس من المخلفات الحربية لعناصر داعش الإرهابي.
وأضافت أن ذلك جاء "لقيام الجهد الهندسي في فرقة المشاة السادسة بتفجير مسيطر عليه بعد قليل لكدس من المخلفات الحربية لعناصر داعش الإرهابي.
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