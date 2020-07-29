اللواء رسول: الحدود مؤمنة بشكل كبير وعمليات ملاحقة بقايا داعش مستمرة

وقال رسول، إن "القيادة الأمنية تركز على نشر قطعات عسكرية ونقاط مراقبة على الشريط الحدودي مع باقي الدول المجاورة للبلاد بهدف تأمينها والسيطرة عليها ومنع تواجد أي عناصر إرهابية هناك لا سيما في المناطق الحدودية الصحراوية، وإن الحكومة تركز على قضية ضبط الحدود وخاصة مع الجارة سوريا، وهناك خطة من قبل قيادة العمليات المشتركة ووزارتي الداخلية والدفاع للاستمرار بتدعيم الملف الحدودي، وتزويدها بجميع تكنولوجيا المعلومات والتقنية الحديثة".وأضاف رسول في حديث لصحيفة "الصباح"، أن "الحدود العراقية مؤمنة بشكل كبير باستخدام التكنلوجيا الحديثة والكاميرات الحرارية والطائرات المراقبة المسيرة، إضافة إلى استمرار العمليات العسكرية التي تنفذها مختلف القطاعات لا سيما ضمن حدود قيادة عمليات الأنبار والجزيرة وغرب نينوى التي تجري فيها عمليات مستمرة بهدف منع تسلل الإرهابيين باتجاه الاراضي العراقية".

ولفت إلى "استمرار العمليات العسكرية الهادفة لتعقب وملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية والقضاء عليها"، متابعاً أن "القطعات العسكرية التي تمسك الحدود تتكون من الجيش والحشد الشعبي وقوات حرس الحدود لا سيما في الشريط الحدودي السوري شمال شرق سوريا، في الجانب الذي تقع فيه سجون لقسد تضم عشرات الالاف من عناصر داعش الإرهابي".